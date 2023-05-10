На продажу выставили редкий Mercedes S600 Brabus 7.3S: он стоит как три новых «Гелендвагена»

На вторичном рынке России автомобилей компании Mercedes-Benz, построенных в 90-е, хоть отбавляй, но конкретно этот экземпляр на фоне остальных стоит особняком. А все благодаря тому, что он является очень редким и самым крутым «Мерседесом» своего времени.

Речь идет о модели Mercedes-Benz S-Class в кузове W140 (известна в России по прозвищу «кабан»), пережившей тюнинг немецкого ателье Brabus. Проект получил название Brabus 7.3S и выделяется умопомрачительной технической частью.

Машину с пробегом всего в 27 тысяч км, выпущенную в 1998 году, продавец оценил в 50 миллионов рублей. Почему 25-летний седан стоит как почти три новых «Гелендвагена»? Дело не только в его характеристиках, но и в эксклюзивности. Таких машин на весь мир сошло с конвейера всего 10 единиц, так что ценность каждого экземпляра крайне высока.

Стандартный 6-литровый мотор от S600 тюнеры из Brabus расточили до 7,3-литров. В результате отдача двигателя выросла до 582 лошадиных сил и 772 Нм крутящего момента, что позволило автомобилю разгоняться с места до первой «сотни» всего за 4,9-секунды, а также демонстрировать максимальную скорость в 305 километров в час.

Помимо силовой установки доработке подверглась его внешность, тормозная и выхлопная системы, подвеска и система охлаждения.

Что касается цены, то она, несмотря на уникальность предложения, выглядит мягко говоря завышенной. Для сравнения, в 2018 году аналогичный седан продавали в Москве за 11 миллионов 500 тысяч рублей.