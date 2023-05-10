Новый китайский кроссовер с российской пропиской добрался до дилеров: он заменит Hyundai Creta и Kia Seltos

Компания BAIC, в апреле ставшая партнером калининградского предприятия «Автотор» и запустившая производство на этой площадке нескольких моделей, приступила к отгрузке к дилерам по крайней мере одной из них.

Речь идет о кроссовере с индексом X35. По массогабаритным показателям «поднебесный» паркетник с российской пропиской близок к Hyundai Creta и Kia Seltos и формально считается их сменщиком, поскольку эти корейские бестселлеры официально к нам больше не поставляются.

Для X35 заявлено сразу два бензиновых мотора – это полуторалитровый «атмосферник», выдающий 116 лошадиных сил, и агрегатированный 5-скоростной МКПП, а также турбомотор аналогичного рабочего объема, но мощностью уже 150 л.с. Связку «старшему» двигателю составляет вариатор.

Как пишут инсайдеры, пока до дилеров добрались только атмосферные кроссоверы с «механикой». Появление машин с более производительным мотором и бесступенчатой автоматической коробкой передач запланировано на середину этого месяца.

Комплектаций на выбор предусмотрено сразу четыре: Fashion A, Fashion, Fashion Plus и Luxury.

В начальном варианте исполнения можно рассчитывать на наличие у BAIC X35 светодиодной оптики, кондиционера, системы ABS, электромеханического стояночного тормоза, мультимедийной системы с 8-дюймовым дисплеем и четырьмя динамиками, а также двух подушек безопасности, камеры заднего вида и боковых зеркал с электроприводом.

Стоит новый кроссовер от 1 миллиона 698 тысяч 900 рублей. То есть ровно столько, сколько заявил сам автопроизводитель. Машины с вариатором, которые доедут до дилеров к 15 мая, оценены минимум в 1 миллион 750 тысяч рублей.