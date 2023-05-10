В России появилась новая модель Toyota: она стоит дешевле Lada Vesta

В продажу на российском рынке поступила очередная новинка, которая ввозится по параллельному импорту. Это компактный микровэн Toyota, предлагающийся только в Японии.

Речь идет о модели Sienta, новое поколение которой дебютировало в августе 2022 года. Автомобиль построили на платформе TNGA GA-B. Спереди компактному минивэну досталась подвеска McPherson, а сзади полузависимая торсионная балка. Новинка успешна прошла тесты на безопасность, получив от местной организации JNCAP максимальные 5 звезд.

В базовой версии такие Sienta комплектуются полуторалитровым бензиновым двигателем с индексом M15A-FKS, выдающим 120 лошадиных сил. Связку ему составляет вариатор и передний привод.

Альтернатива – гибридная силовая установка на базе 1,5-литрового ДВС M15A-FXE, работающего в паре с электромотором и вариатором. Привод может быть как передним, так и полным по системе E-Four.

В Россию поступает оба варианта Sienta. Большинство предложений о ввозе таких машин, разумеется, сосредоточено в Приморском крае.

Что касается цен, то за японский компактный минивэн 2023 года выпуска с правосторонним расположением рулевой колонки и педального блока «перегонщики» просят от 820 тысяч рублей, что почти в два раза дешевле, чем стоит самая дорогая модель «АвтоВАЗа» – Lada Vesta.

Впрочем, входит ли в эту цену стоимость доставки, растаможки и уплата различных сборов – не уточняется.