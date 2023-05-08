На продажу выставили уникальную Lada Niva с мотором Priora

Внедорожники Lada Niva используются по большей части для того, чтобы ездить на них в магазиин, на дачу или на рыбалку, так что серьезных тюнинг-проектов на их основе не так много, как хотелось бы.

Впрочем, отдельные энтузиасты все же используют эту легендарную модель в качестве основы для модернизации на свой лад. Одну из таких машин недавно выставили на продажу в Оренбурге. Соответствующее объявление обнаружила редакция Daily-Motor.Ru в ходе регулярного мониторинга крупнейших отечественных классифайдов.

Утверждается, что машина переделывалась под себя и для души, а денег на ее доработку не жалели.

Главными «фишками» конкретно этой «Нивы» стало наличие под ее капотом 16-клапанного двигателя от Lada Priora на «злых валах», а также сидений фирмы Recaro в салоне и продвинутой акустической системы.

По словам продавца, только затраты на «музыку», включая общее улучшение шумоизоляции машины, составили 500 тысяч рублей.

Внешние доработки машины свелись к появлению у внедорожника обвеса от версии Niva Urban, а также массивных 22-дюймовых колесных дисков с хромированным рисунком, обутых в низкопрофильные покрышки.

За автомобиль 2012 года с побегом 50 тысяч километров продавец собирается выручить 420 тысяч рублей.