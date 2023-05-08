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Hyundai представил новый недорогой кроссовер Exter за 560 тысяч рублей

Автомобиль оказался одним из самых небольших и доступных SUV компании

Текст: Алексей Шмидт
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Hyundai продолжает расширение линейки своих ультракомпактных SUV. Вслед за моделями Venue, Bayon и Casper гамма маленьких кроссоверов корейской марки пополнилась полностью новой моделью, получившей название Exter. Премьера автомобиля (пока только виртуальная) состоялась в Индии, где параллельно с ней был объявлен и прием заказов.

Hyundai Exter представляет собой недорогой «паркетник» с оквадраченными формами кузова. От сегмента кроссоверов ему досталась высокая посадка и пластиковый обвес по периметру кузова, а также рейлинги на крыше. 

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Передняя часть машины оформлена в новом фирменном стиле компании с H-образными дневными ходовыми огнями и основными блоками фар, расположенными на уровень ниже. Венчают картину накладка на бампере, выкрашенная в серебристый цвет, и параметрическая радиаторная решетка. 

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Длина миниатюрного кроссовера Hyundai составит менее 4 метров. Exter предложат для покупателей с 1,2-литровым бензиновым двигателем, связку которому составит 5-скоростная МКПП или «автомат».

Альтернативным вариантом окажется версия с 1,2-литровым мотором, работающим как на бензине, так и на природном газе. Для нее заявлена только «механика». Привод во всех случаях будет только передним. 

Цена автомобиля пока не объявлена, но ожидается, что она будет начинаться с отметки в 600 тысяч рупий или около 560 тысяч рублей по текущему курсу. 

Источник:Motor1

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