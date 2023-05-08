У китайского клона Suzuki Jimny будет версия в кузове пикап: первые изображения

В апреле совместное предприятие SAIC-GM и Wuling представило новый компактный электрический внедорожник, внешне сильно напоминающий японский рамный вездеход Suzuki Jimny. Автомобиль получил название Baojun Yep и поступит в продажу в ближайшие месяцы. Но, как оказалось, эта модель будет представлена на рынке не только в этом кузове.

Альтернативой внедорожнику квадратной формы станет компактный пикап, который пока находится в стадии разработки, и если появится, то явно не в этом году.

Судя по первым изображениям, пикап Baojun Yep получит точно такой же дизайн, что и оригинальный батарейный вседорожник.

Машине достанется такая же передняя часть кузова с квадратными фарами, массивным бампером, широкими крыльями и большими зеркалами заднего вида. При этом от центральной стойки формат машины начнет меняться.

Вместо заднего ряда автомобиль получит открытую грузовую платформу с запасным колесом на ее двери, а также аналогичные светодиодные задние фонари в форме цифры «0».

Длина машины, как и в случае с обычным внедорожником, составит 3381 мм, ширина – 1685 мм, высота – 1721, а размер колесной базы будет равен 2110 мм.

О технической части пикапа Baojun Yep пока ничего неизвестно, но, скорее всего, она будет повторять внедорожник.

В таком случае приводить в движение машину предстоит электрическому мотору, установленному на задней оси. Его мощность составит 68 лошадиных сил. Тяговая батарея LFP должна обеспечить электрокару запас хода до 303 километров по циклу CLTC.