Он вам не Outlander: до России добрался новый Mitsubishi Airtek

В России имя Airtek ассоциируется в первую очередь с моделью Mitsubishi Outlander. Именно так назывались вседорожники первого поколения, которые попадали на наш рынок из Японии. Однако новый кроссовер, получивший это название, не имеет с «Аутлэндером» ничего общего.

Объявления о продаже Mitsubishi Airtek второго поколения обнаружила редакция Daily-Motor.Ru в ходе мониторинга крупнейших классифайдов. Машины поступают на наш рынок по параллельному импорту из Китая, для которого эта модель «Митсубиши» изначально и разрабатывалась.

В основе автомобиля лежит перелицованная и доработанная версия китайского кроссовера GAC Aion V. Длина Airtek составляет 4630 мм, ширина – 1920 мм, высота – 1728 мм, а размер колесной базы 2830 мм. Так что по габаритам этот автомобиль немного крупнее «Аутлэндера».

Но куда более глобальное отличие двух машин заключается в их формате. Новый Airtek представляет собой полноценный электромобиль, работающий от безальтернативного электрического двигателя, который устанавливается на передней оси. Его мощность равна 184 или 224 л.с. в зависимости от версии.

За дальнобойность отвечает тяговая батарея емкостью 70 кВт/ч, позволяющая машине проезжать на одном заряде до 520 километров.

Стоят такие Airtek в России сейчас примерно от 3 миллионов 345 тысяч рублей, но их цена сильно привязана к курсу валют и может существенно меняться в зависимости от того, укрепляется рубль по отношению к доллару или же падает.