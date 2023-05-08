В России появился новый японский хэтчбек за 1,7 млн рублей

Параллельный импорт набирает обороты, позволяя дилерам расширять свои модельные линейки за счет автомобилей, которые для нашего рынка изначально предназначены не были. Одним из очередных примеров этого является появление у нас новой японской 5-дверки, которая интересна как своей ценой, так и оснащением.

Речь идет о хэтчбеке Suzuki Baleno. Новые партии таких машин с недавних пор ввозят из Арабских Эмиратов. Автомобиль присоединился к трем другим своим родственникам, которые уже поступили в продажу в России – Сiaz, DZire и Swift.

Как выяснил Daily-Motor.Ru, сейчас к нам ввозят только один вариант Baleno – с 1,5-литровым мотором мощностью 105 лошадиных сил. Связку ему составляет автоматическая трансмиссия.

Длина автомобиля составляет 3990 мм, ширина – 1745 мм, высота – 1500 мм. Таким образом, по габаритам японский хэтчбек заметно уступает российской Lada Vesta.

Хотя с точки зрения размера колесной базы автомобили располагаются не так и далеко друг от друга – 2520 мм у Baleno против 2635 мм у Vesta. При этом автоматической коробки передач у Vesta, как известно, больше нет.

В оснащение параллельно импортированных «Балено» входят проекционный экран, камера кругового обзора, а также светодиодная головная оптика и система бесключевого доступа в салон.

Что касается цен, то стоят новые 5-дверки Suzuki от 1 миллиона 750 тысяч рублей. При этом некоторые частные продавцы во Владивостоке и вовсе просят за уже ввезенные машины 2022 года выпуска всего 1 миллион 550 тысяч рублей.