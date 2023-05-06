Этот Porsche собирается свергнуть Tesla: первые фото

Компания Porsche готовится обновить свой дебютный в линейке моделей электромобиль — Taycan. Наряду с фейслифтингом, который, как ожидается, принесет машине в основном косметические изменения, немцы покажут еще и особую версию новинки.

Предполагается, что такой автомобиль получит обозначение GT и свергнет Tesla Model S Plaid с трона самого «доступного» электрокара на рынке.

Новый вариант обновленного Taycan должен получить более агрессивный внешней облик за счет увеличенного сплиттера в переднем бампере, а также большого фиксированного спойлера, расположенного над крышкой багажника.

Кроме того, судя по первым шпионским фото, такая версия будет иметь более низкий клиренс, чем у обычного «Тайкана», а также большие тормоза и улучшенную аэродинамику.

Что касается движущей силы, то она будет полагаться сразу на три электромотора, которые окажутся способны генерировать мощность около 1000 лошадиных сил.

На данный момент самое производительное исполнение Taycan может похвастать отдачей в 761 лошадиную силу и 1048 Нм момента. Эти показатели позволяют разгоняться машине с места до 100 км/ч менее чем за 3 секунды.

Тогда как потенциальный конкурент немецкого электрокара Tesla Model S Plaid обладает мощностью в 1034 лошадиные силы и достигает отметки в 100 км/ч с места примерно за 2 секунды.