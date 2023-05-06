В Россию привезли странную «рамную» Toyota за 2,3 млн рублей

На российском рынке произошло очередное пополнение, которое может посоперничать с предыдущими новинками по совокупности качеств. Во-первых – этот автомобиль принадлежит перу компании Toyota, во-вторых – он рамный, а в третьих – он очень вместительный.

Речь идет о кросс-минивэне Toyota Rush третьей генерации, представляющем собой близнеца модели Daihatsu Terios. Несмотря на рамную конструкцию полного привода у машины нет, зато можно рассчитывать сразу на 220 мм клиренса.

Длина автомобиля составляет 4435 мм, ширина – 1695 мм, высота – 1705 мм, а размер колесной базы равен 2685 мм. Если по остальным параметрам Rush близок к Lada Largus, то с точки зрения расстояния между осями проигрывает российскому универсалу больше 20 сантиметров.

Тем не менее, как и в «Ларгусе» внутри Toyota Rush может разместиться до семи человек.

В арсенал этой модели, построенной специально для рынка Индонезии, входят: однозонная климатическая система, электроусилитель рулевого управления, задний датчик парковки, 4 подушки безопасности и подогрев передних сидений.

Приводит в движение параллельно импортированные Toyota Rush (все они 2022 года выпуска) стандартный полуторалитровый мотор с индексом 2NR-VE мощностью 104 лошадиные силы и 136 Нм. Связку ему составляет 4-диапазонная автоматическая трансмиссия, связанная с задними колесами.

Стоит рамный кросс-минивэн Toyota от 2 миллионов 300 тысяч рублей. Дилеры, занимающиеся ввозом таких машин в страну, готовы предоставить на них 2-годичную гарантию.