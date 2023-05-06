Новый крутой кроссовер BMW XM оказался на 100 л.с. мощнее, чем заявлено

Новый полноразмерный гибридный кроссовер BMW XM встал на конвейер в конце 2022 года, а с начала 2023 года его начали ввозить в Россию по параллельному импорту. Накануне в Сети появилось видео, в котором компания «IND Destribution» решила проверить, насколько его заявленная паспортными данными мощность отличается от реальной.

Как известно, автомобили баварского автогиганта часто демонстрируют в динамо-тестах куда более производительные показатели, чем указано в их заводских характеристиках. И BMW XM не стал исключением.

На динамометрическом стенде новейший гибридный «паркетник» продемонстрировал результат почти в 615 лошадиных сил и 772 Нм момента. Учитывая, что эти цифры сняты «с колес», то при расчетных потерях примерно в 20% отдача XM составит около 768 л.с. и 965 Нм.

Для сравнения, сама BMW заявляет, что мощность ее нового кроссовера составляет 644 лошадиные силы и 800 Нм.

Напомним, модель XM комплектуется гибридной силовой установкой на базе 4,4-литрового V8 с двойным турбонаддувом. Связку ему составляет 8-диапазонная автоматическая трансмиссия, в которую встроен электромотор.

С места до первой «сотни» кроссовер разгоняется за 4,3-секунды, а его максимальная скорость в обычной версии ограничена электроникой на отметке в 250 километров в час.