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Новый крутой кроссовер BMW XM оказался на 100 л.с. мощнее, чем заявлено

С колес машины сняли максимальный показатель в 615 лошадиных сил

Текст: Михаил Романченко
Снимок экрана 2023 05 06 в 14.26.03

Новый полноразмерный гибридный кроссовер BMW XM встал на конвейер в конце 2022 года, а с начала 2023 года его начали ввозить в Россию по параллельному импорту. Накануне в Сети появилось видео, в котором компания «IND Destribution» решила проверить, насколько его заявленная паспортными данными мощность отличается от реальной.

Как известно, автомобили баварского автогиганта часто демонстрируют в динамо-тестах куда более производительные показатели, чем указано в их заводских характеристиках. И BMW XM не стал исключением.

На динамометрическом стенде новейший гибридный «паркетник» продемонстрировал результат почти в 615 лошадиных сил и 772 Нм момента. Учитывая, что эти цифры сняты «с колес», то при расчетных потерях примерно в 20% отдача XM составит около 768 л.с. и 965 Нм. 

Снимок экрана 2023 05 06 в 14.25.51

Для сравнения, сама BMW заявляет, что мощность ее нового кроссовера составляет 644 лошадиные силы и 800 Нм. 

Напомним, модель XM комплектуется гибридной силовой установкой на базе 4,4-литрового V8 с двойным турбонаддувом. Связку ему составляет 8-диапазонная автоматическая трансмиссия, в которую встроен электромотор. 

С места до первой «сотни» кроссовер разгоняется за 4,3-секунды, а его максимальная скорость в обычной версии ограничена электроникой на отметке в 250 километров в час. 

Источник:IND Distribution

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