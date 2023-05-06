Раскрыт самый надежный внедорожник на «вторичке»: он стоит 2 млн рублей

Этот автомобиль может похвастать не только впечатляющими характеристиками на бездорожье, но еще и удивительной долговечностью практически всех узлов и агрегатов. Стоит он недешево, но если хорошо поискать на вторичном рынке, то можно найти неплохой вариант в бюджете 2 миллиона рублей.

Речь идет о знаменитом японском «рамнике» Toyota Land Cruiser Prado 150. По словам эксперта «За Рулем» Сергея Зиновьева, этот автомобиль является настоящим бестселлером и одной из самых ликвидных моделей «Тойоты».

Для таких машин нестрашны пробеги свыше 250 тысяч км, так что переживать о том, что за 2 миллиона удастся приобрести уже откатавший свои километры экземпляр, не стоит.

В списке неоспоримых плюсов 150-го «Прадо» значатся как высокий уровень комфорта, так и объемный багажник и выдающиеся внедорожные качества.

Впрочем, определенные нюансы с выбором этой модели Toyota все же есть. По мнению российского эксперта, дизельные двигатели «сто пятидесятого Прадика» у нас сильно переоценены как с точки зрения надежности, так и ресурса.

Поэтому лучшим выбором этого внедорожника будет вариант с 2,7-литровым бензиновым атмосферным двигателем (2TR-FE), выдающим 163 лошадиные силы. Этот агрегат способен удивить своей долговечностью благодаря наличию в его конструкции чугунного блока цилиндров и крепкой цепи ГРМ. При должном обслуживании такой мотор способен без проблем преодолевать отметку в 400 тысяч км пробега.

С трансмиссиями в его случае проблем также нет. Это хорошо зарекомендовавшие себя за долгие годы 4-скоростные АКПП A340F, а также 6-диапазонные «автоматы» A761F, пришедшие на смену «четырехступкам» в 2013 году.