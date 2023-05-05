В Россию начали возить более доступную альтернативу Hyundai Creta

Как известно, с недавних пор поставки автомобилей Hyundai в Россию по большей части, если не по всей, идут параллельным способом без участия самого автопроизводителя, что позволяет ввозить в страну даже те модели, которые у нас когда-нибудь вряд ли появились бы.

Одной из таких машин является компактный и относительно недорогой в основных странах сбыта кроссовер Hyundai Venue. Этот автомобиль прозвали небольшой и более доступной альтернативой Hyundai Creta и он этому статусу полностью соответствует.

Длина Venue равна 4038 мм, а размер колесной базы составляет 2520 мм. Для сравнения, в случае с «Кретой» эти показатели следующие: 4270 мм и 2610 мм соответственно. Таким образом разница в габаритах есть, но не критичная и особо не повлияет на вместительность машины.

В продажу «Веню» поступил еще четыре года назад. Запуск модели состоялся в Индии, а затем география стран, где был представлен «паркетник», расширилась Северной Америкой и государствами Азии, включая родную для компании Южную Корею. В Россию Venue ввозят как раз оттуда.

Большая часть объявлений сосредоточена в Хабаровском крае. Это машины 2022 года выпуска с минимальными пробегами и 1,6-литровыми бензиновыми двигателями, выдающими 123 лошадиные силы. Связку им составляет автоматическая коробка передач и передний привод.

Что касается цен, то стоят такие Hyundai Venue от 1 миллиона 755 тысяч рублей. Для сравнения, та же параллельно импортированная Hyundai Creta аналогичного года производства и с близким оснащением сейчас оценена в России минимум в 2 миллиона 250 тысяч рублей.