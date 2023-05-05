В Великобритании продали редкий праворульный «Москвич» 

Фанаты оригинальных моделей Московского автомобильного завода живут не только в постсоветских странах, но, похоже, даже в Великобритании. Именно там недавно ушел с молотка редкий экземпляр для наших широт – «Москвич» с правым рулем.

Речь идет об автомобиле с индексом «427П», который поставлялся за пределы Советского Союза, включая «Туманный Альбион».

Машина сошла с конвейера в 1972 году, после чего отправилась покорять рынок Великобритании. За годы эксплуатации универсал «Москвич 427П» преодолел по местным дорогам всего 124 тысячи 400 км и неплохо сохранился для возраста в 51 год.

Из внешних доработок, которые достались ему уже в Великобритании, стоит отметить лебедку и фаркоп.

Что самое интересное, на кузове, несмотря на почтенный возраст, нет и следа ржавчины, а отделка интерьера до сих пор остается в неплохом состоянии.

Несмотря на то, что рулевая колонка и педальный узел у этого «Москвича» установлены справа, его двигатель оказался стандартным. Это хорошо зарекомендовавший себя полуторалитровый мотор УЗАМ-412 мощностью 75 лошадиных сил.

Машина уже нашла нового хозяина. Он заплатил за нее 4 тысячи 200 фунтов стерлингов или 415 тысяч рублей.

Напомним, универсал «Москвич 427П» был построен на базе хорошо известной у нас модели «412» и продавался за пределами СССР в странах с левосторонним движением.

В период с 1967 по 1976 годы таких автомобилей было выпущено чуть больше 32 тысяч, тогда как общий тираж бестселлера «Москвич 412» превысил отметку в 2 миллиона машин.