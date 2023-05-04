Представлен специальный Audi RS6: его мощность 750 лошадиных сил

Компания ABT Sportsline является давним представителем тюнинг-индустрии, включающем в свое портфолио множество невероятных проектов на базе автомобилей VW Group. И последний из них не стал исключением. Немецкое ателье подготовило собственный вариант универсала Audi RS6, который помимо доработанной внешности обладает выдающимися характеристиками.

Машина будет выпущена ограниченным тиражом всего в 200 экземпляров. Ее главное внешнее отличие от обычного RS6 – карбоновый сплиттер под бампером, а также новый диффузор и несколько декоративных элементов вокруг радиаторной решетки, выполненных из углеволокна.

Кроме того, универсалу достались большие кованые 22-дюймовые колесные диски специального дизайна, обутые в покрышки Goodyear Eagle F1 Supersport, плюс фирменные пружины и стабилизаторы от ABT.

Внутри задействовали отделку из микрофибры Dinamica, сопроводив этот материал искусственной замшей и натуральной кожей.

Но главное изменение произошло под капотом. Стандартную мощность 4-литрового битурбированного V8 немцам удалось «прокачать» с заводских 630 л.с. и 850 Нм до 760 лошадиных сил и 980 Нм. И все благодаря пакету ABT Power R, который включает в себя новые турбокомпрессоры, интеркулер и собственный блок управления двигателем.

Заявлено, что с места до первой «сотни» ABT RS 6 Legacy Edition (именно так называют свой автомобиль тюнеры) разгоняется за 3,1-секунды, что на полсекунды быстрее, чем это делает стандартный универсал.

Стоимость переделки составила 102 тысячи 600 евро или 8 миллионов 900 тысяч рублей по нынешнему курсу. Она не включает в себя цену самой машины и ряда опций.