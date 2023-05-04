В России появились немецко-китайские седаны за 1,5 млн рублей

С уходом из страны большинства автопроизводителей в сегменте седанов B-класса образовалась дыра, заполнить которую может разве что новая Lada Vesta NG. Впрочем, выпуск «вазовского» флагмана массовыми партиями по-прежнему под вопросом, да и цена такого седана вряд ли окажется прежней (по слухам за машину будут просить от 1 миллиона 700 тысяч рублей).

Однако альтернатива обновленной российской «Весте» уже есть – Jetta VA3. Такие автомобили с недавних пор ввозят из Китая. И стоят они даже дешевле, чем выглядит предварительный прайс на самую продвинутую на сегодняшний день модель Lada.

Марка Jetta была организована в 2019 году специально для «Поднебесной» усилиями совместного предприятия немецкого Volkswagen и китайского FAW. У машин этого бренда собственный логотип в виде стилизованной буквы J.

Компактный седан VA3, который максимально подходит под статус конкурента новой Vesta, построен на той же платформе, что и бестселлер Skoda Rapid, но отличается от оригинала собственным дизайном экстерьера и интерьера.

Длина машины равна 4501 мм, а размер ее колесной базы составляет 2604 мм. Объем багажника – 546 литров.

В Россию ввозят Jetta VA3 с 1,5-литровым бензиновым «атмосферником», выдающим 112 лошадиных сил. На выбор доступны как МКПП, так и 6-диапазонный «автомат».

В версии с автоматической трансмиссией за седаны из Китая, прибывающие к нам по параллельному импорту, просят в среднем 1 миллион 650 тысяч рублей. Но вариант с «механикой» стоит еще дешевле – около 1 миллиона 550 тысяч рублей.