В России появится китайский клон Jeep Wrangler за 3,7 млн рублей: что о нем известно

Китайская автомобильная корпорация BAIC недавно стала партнером калининградского завода «Автотор», где наладила выпуск седана U5 Plus, к которому в будущем присоединятся еще несколько кроссоверов. Но флагманом линейки станет не один из этих «паркетников», а полноценный внедорожник.

Речь идет о модели BJ40 с приставкой Plus, представляющей собой люксовый вариант обычной «сороковки». В Китае такие внедорожники продаются с 2018 года, а в России в локализованном виде появятся уже в этом году.

Внешне эта модель BAIC сильно напоминает классический внедорожник Jeep Wrangler. Автомобиль обладает рамной конструкцией, где использовано шасси от Beijing BJ80 (клон Mercedes-Benz G-Class).

Спереди установлена 2-рычажная подвеска с продольными торсионами, прикрепленными к нижним рычагам (аналогичная конструкция была использована во «втором» Misubishi Pajero). Тогда как сзади – неразрезной мост с пружинами.

Длина BAIC BJ40 Plus составляет 4645 мм, а размер колесной базы равен 2745 мм. Двигатель может быть только бензиновым.

Для России заявлен 2-литровый мотор мощностью 225 лошадиных сил. Его паспортный расход на 100 км в смешанном режиме езды составляет 9,85-литра. Ассистировать двигателю предстоит 8-диапазонному «автомату» от компании ZF и системе полного привода Part-time 4WD.

Китайский клон Jeep Wrangler еще не прошел процедуру сертификации, позволяющую начать его продажи в России, однако его цена уже известна. На сайте отечественного офиса BAIC указана сумма в 3 миллиона 759 тысяч 900 рублей.