На продажу в России выставили выдающееся спорткупе от Mitsubishi: таких осталось очень мало

Спортивные автомобили на вторичном рынке страны далеко не редкость, но Mitsubishi 3000GT (он же GTO) стоит в общем списке особняком. Дело в том, что таких машин в хорошем состоянии до сегодняшних дней дожило совсем немного, так что ценность каждого экземпляра очень высока.

Один из экземпляров культового японского спортивного купе, которое в свое время журналисты окрестили «шедевром высоких технологий», выставили на продажу в Мурманске. Реализацией машины занимается местный автосалон.

Согласно описанию к объявлению, речь идет об автомобиле 1997 года выпуска с пробегом 75 тысяч километров. Под его капотом установлен 3-литровый бензиновый двигатель мощностью 320 лошадиных сил, ассистирует которому механическая трансмиссия и система полного привода.

Продавец утверждает, что машина находится в заводском состоянии и была ввезена в Россию из США в 2002 году.

При этом отмечается, что отдача машины была увеличена на 100 лошадиных сил путем замены форсунок и внесения изменений в блок управления двигателем. Кроме того, машина получила более мощные передние тормоза и новое сцепление.

«Последние 10 лет авто проезжает по 50 км в год. Всё время в теплом паркинге. Таких авто в таком состоянии скоро совсем не будет. Авто для понимающих», – гласит описание к объявлению.

Стоит редкое японское спорткупе недешево. Продавец собирается распрощаться с ним за сумму в 2 миллиона 999 тысяч рублей.