В Россию начали возить внедорожные минивэны Mitsubishi Delica D5 по цене Lada Granta

Импортеры из Владивостока приступили к ввозу в Россию подержанных минивэнов Mitsubishi Delica D5. Как минимум с десяток объявлений о продаже таких машин на российском рынке редакция Daily-Motor.Ru обнаружила в ходе мониторинга отечественных классифайдов.

Пробеги 12-13-летних автомобилей составляют менее 100 тысяч километров. Все они укомплектованы 2,4-литровым бензиновым мотором мощностью 170 лошадиных сил, ассистирует которому автоматическая трансмиссия (вариатор). Привод машин – полный. Рулевая колонка и педальный блок, разумеется, расположены справа.

Стоят подержанные Delica D5, не ездившие по России, 950 тысяч рублей. Примерно за эти же деньги сейчас на российском рынке можно купить разве что новую Lada Granta в богатом оснащении.

Напомним, автомобили Delica хорошо знакомы россиянам, хотя официально к нам никогда не поставлялись. В 90-х они прославились своей отменной проходимостью.

Текущее поколение Delica D5, которое сейчас ввозят в РФ по параллельному импорту, было построено на платформе кроссовера Outlander с обычной полноприводной трансмиссией. Впрочем, даже оно обладает неплохими возможностями за пределами асфальтового полотна.

В 2018 году Delica D5 пережила процедуру небольшой модернизации, в рамках которой внешность машины подогнали под современные стандарты. Импортируют на наш рынок сейчас и такие минивэны (даже 2023 года выпуска), но стоят они недешево – более 2,2 миллионов рублей.