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В Россию начали возить внедорожные минивэны Mitsubishi Delica D5 по цене Lada Granta

Машины приехали к нам по схеме параллельного импорта

Текст: Алексей Шмидт
Mitsubishi Delica 17

Импортеры из Владивостока приступили к ввозу в Россию подержанных минивэнов Mitsubishi Delica D5. Как минимум с десяток объявлений о продаже таких машин на российском рынке редакция Daily-Motor.Ru обнаружила в ходе мониторинга отечественных классифайдов.

Пробеги 12-13-летних автомобилей составляют менее 100 тысяч километров. Все они укомплектованы 2,4-литровым бензиновым мотором мощностью 170 лошадиных сил, ассистирует которому автоматическая трансмиссия (вариатор). Привод машин – полный. Рулевая колонка и педальный блок, разумеется, расположены справа.

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Стоят подержанные Delica D5, не ездившие по России, 950 тысяч рублей. Примерно за эти же деньги сейчас на российском рынке можно купить разве что новую Lada Granta в богатом оснащении.

Напомним, автомобили Delica хорошо знакомы россиянам, хотя официально к нам никогда не поставлялись. В 90-х они прославились своей отменной проходимостью.

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Текущее поколение Delica D5, которое сейчас ввозят в РФ по параллельному импорту, было построено на платформе кроссовера Outlander с обычной полноприводной трансмиссией. Впрочем, даже оно обладает неплохими возможностями за пределами асфальтового полотна. 

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В 2018 году Delica D5 пережила процедуру небольшой модернизации, в рамках которой внешность машины подогнали под современные стандарты. Импортируют на наш рынок сейчас и такие минивэны (даже 2023 года выпуска), но стоят они недешево – более 2,2 миллионов рублей. 

Источник:Daily-Motor.Ru

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