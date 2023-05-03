Последний Audi A5 с ДВС выехал на тесты: много фото

Audi работает над семейством автомобилей, в котором реализует новый нейминг. Согласно мартовскому заявлению компании, четные индексы в будущем получат исключительно электрические модели (к примеру A4), тогда как вариант A4 с ДВС, напротив, будет продаваться под кодом A5.

Не так давно в Сети появились фотографии лифтбэка A5 Sportback, а теперь к нему присоединился еще и универсал Avant.

Новинку заметили во время прохождения испытаний на немецкой трассе Нюрбургринг, где прототипы обкатывались в плотном камуфляже. Конкурент BMW 3-Series, судя по снимкам, примерит эволюционный дизайн с немного другой оптикой и кузовными панелями.

Радиаторная решетка автомобиля должна стать более узкой, фары – агрессивнее, а боковые воздухозаборники расположиться вертикально в нижней части бампера.

Что касается кормы, то там, похоже, установлен уже серийный вариант фонарей и слегка модернизированный бампер.

Как будет выглядеть салон нового A5 Avant фотошпионы не показали, но можно предположить, что внутри машины будут установлены два мультимедийных экрана, а количество физических кнопок окажется сведено к минимуму.

Но самые большие изменения, по всей видимости, произойдут под капотом, где расположится обновленный 2-литровый 4-цилиндровый бензиновый турбомотор, получивший новые турбокомпрессоры с регулируемым сечением. Двигатель дополнят электрическим довеском в виде 48-вольтового стартер-генератора.

Будут у нового A5 Avant и дизельные варианты, но в основу большей части этой линейки ляжет прежний 2-литровый 201-сильный турбомотор, как у кроссовера Q5.

Предполагается, что новое поколение A5 окажется последним в истории этой модели, которое будет комплектоваться двигателями внутреннего сгорания. С 2026 года все автомобили ингольштадтского автогиганта станут полностью электрическими.