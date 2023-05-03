Три новых Tesla Roadster простояли в контейнере 10 лет: теперь их пытаются продать

Необычная история произошла с тремя электромобилями Tesla Roadster, которые еще десять лет назад были отправлены из США в Китай, но по какой-то причине так и не были получены заказчиком. Весь этот период машины хранились в грузовом контейнере неподалеку от морского порта.

Спустя 10 лет контейнеры вскрыли, обнаружив необычную находку. Теперь их попытаются продать в Китае, но перед этим кому-то будет необходимо оплатить внушительную сумму за хранение.

Каждый из трех Tesla Roadster, запертых в контейнере с 2013 года, немного отличается от остальных. Один из электромобилей представляет собой базовую модель Very Orange, другой – версию Very Orange Sport, а третий – вариант Rediant Red Sport. Внешне все автомобили находятся в идеальном состоянии.

Учитывая, что машины простояли без движения на протяжении десяти лет, их техническое состояние могло бы вызывать вопросы, но не в случае с электромобилями.

Впрочем, это далеко не значит, что после того, как батареи родстеров Tesla будут полностью заряжены, они окажутся готовы к работе.

Фирма-продавец Gruber Motor Company уже подтвердила, что ей предстоит провести техинспекцию машин перед тем, как предложить их покупателям.

Если в Китае эти Tesla никто не купит, то их планируют отправить обратно в США. Сейчас продавец пытается реализовать всю партию из трех машин разом, но если это не получится до середины мая – машины уедут к себе на родину, где дальнейшая их судьба выглядит туманной.