Chaser, но не от Toyota: новый большой седан BYD полностью рассекречен

Компания BYD готовит к выходу в продажу новую гибридную 4-дверку под названием Chaser 07. Машину привезли на автосалон в Шанхае, однако заглянуть в салон журналистам не позволили, затемнив стекла специальной пленкой. Но энтузиастам все же удалось найти способ рассмотреть внутреннее убранство автомобиля, тем самым полностью рассекретив китайский электрифицированный седан.

Под именем Chaser 07 новинка будет продаваться на экспортных рынках, тогда как машины, предназначенные для Китая, получат названия Quzhujian 07 или Destroyer 07.

Автомобиль представляет собой седан внушительных размеров с длиной в 4980 мм, шириной – 1890 мм, высотой – 1495 мм и колесной базой 2900 мм.

Внешний облик машины оказался близок к другому электрическому седану BYD Seal и выполнен по традиционным для компании лекалам с узкими фарами и светодиодными полосами, отходящими от головной оптики по бокам, а также рельефным бампером с интегрированной в него радиаторной решеткой и вертикальными воздухозаборниками по бокам.

Отделка в салоне, судя по фотографиям, будет выполнена в приятных коричнево-черных тонах. Передние сиденья обтянут перфорированной кожей, а дверные ручки получат вид «ракушек».

На центральном тоннеле расположится ниша для зарядки смартфонов и выдвижной селектор трансмиссии, а над ним будет возвышаться большой 15,6-дюймовый поворотный экран мультимедийной системы в форм-факторе вертикального планшета.

Приводить в движение BYD Chaser 07 предстоит подключаемой гибридной системе на базе 1,5-литрового бензинового «атмосферника». В старшей версии в качестве главной движущей силы выступит турбомотор аналогичного объёма.

Цены на новинку BYD уже раскрыты. Автомобиль будет стоить от 199 тысяч 800 до 249 тысяч 800 юаней или 2 миллиона 300 – 2 миллиона 900 тысяч рублей по текущему курсу.