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Посмотрите на автомобили в зоне отчуждения Фукусимы: они никому не нужны

Все эти машины с радиоактивным фоном

Текст: Алексей Шмидт
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В марте 2011 года неподалеку от восточного побережья острова Хонсю (Япония) произошло сильное землетрясение, повлекшее за собой аварию на АЭС «Фукусима-1». Сейчас этот район носит статус зоны отчуждения, где на открытом воздухе ржавеет множество автомобилей, когда-то принадлежавших эвакуировавшимся жителям городов вокруг атомной электростанции.

Предполагалось, что большинство машин будут перемещены в специальные места хранения для дальнейшей обработки, однако она так и не состоялась. Теперь им остается доживать свой век без возможности вернуться на дороги. 

Каких только брошенных автомобилей нет в этой безжизненной зоне. Это и популярные среди японцев кей-кары, и седаны, а также грузовики и другие. Самые интересные удалось запечатлеть «сталкерам», попавшим недавно туда с экскурсией. 

На одной из стоянок они обнаружили один из самых ярких представителей японского автопрома начала 2000-х – спортивный родстер Honda S2000. 

Неподалеку от этого места в объективы фотографов попал симпатичный ретро компакт-кар Mazda Carol, который выглядит так, будто его хозяева ненадолго ушли на прогулку в лес и скоро вернутся.

Удалось запечатлеть им и знаменитый Nissan Skyline R32, правда находящийся в весьма удручающем состоянии (у машины отсутствует бампер и левое крыло).

Брошенными оказались также большой микроавтобус Daihatsu HiJet, а также компактный, но вместительный Suzuki Carry.

Но, пожалуй, главными находками «экскурсионных сталкеров» стали люксовый седан Toyota Crown, а также «заряженная» 4-дверка Mitsubishi Lancer Evolution.

Причем обнаружить последнюю оказалось непросто. Машина стоит в заросшем травой поле и, видимо, теперь уже оттуда никуда не денется. 

Фото:Jalopnik

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