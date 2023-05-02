Посмотрите на автомобили в зоне отчуждения Фукусимы: они никому не нужны

В марте 2011 года неподалеку от восточного побережья острова Хонсю (Япония) произошло сильное землетрясение, повлекшее за собой аварию на АЭС «Фукусима-1». Сейчас этот район носит статус зоны отчуждения, где на открытом воздухе ржавеет множество автомобилей, когда-то принадлежавших эвакуировавшимся жителям городов вокруг атомной электростанции.

Предполагалось, что большинство машин будут перемещены в специальные места хранения для дальнейшей обработки, однако она так и не состоялась. Теперь им остается доживать свой век без возможности вернуться на дороги.

Каких только брошенных автомобилей нет в этой безжизненной зоне. Это и популярные среди японцев кей-кары, и седаны, а также грузовики и другие. Самые интересные удалось запечатлеть «сталкерам», попавшим недавно туда с экскурсией.

На одной из стоянок они обнаружили один из самых ярких представителей японского автопрома начала 2000-х – спортивный родстер Honda S2000.

Неподалеку от этого места в объективы фотографов попал симпатичный ретро компакт-кар Mazda Carol, который выглядит так, будто его хозяева ненадолго ушли на прогулку в лес и скоро вернутся.

Удалось запечатлеть им и знаменитый Nissan Skyline R32, правда находящийся в весьма удручающем состоянии (у машины отсутствует бампер и левое крыло).

Брошенными оказались также большой микроавтобус Daihatsu HiJet, а также компактный, но вместительный Suzuki Carry.

Но, пожалуй, главными находками «экскурсионных сталкеров» стали люксовый седан Toyota Crown, а также «заряженная» 4-дверка Mitsubishi Lancer Evolution.

Причем обнаружить последнюю оказалось непросто. Машина стоит в заросшем травой поле и, видимо, теперь уже оттуда никуда не денется.