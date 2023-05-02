Manhart MHX5 700 Dravit Grey: ну очень крутая версия BMW X5 M на 730 л.с.

Тюнинг-ателье Manhart Performance из немецкого Вупперталя продемонстрировало собственное видение обновленного высокопроизводительного кроссовера BMW X5 M. Проект получил название MHX5 700 Dravit Grey и будет выпущен в количестве всего десяти штук. Автомобилю достались как доработки по части кузова, так и технические изменения.

Внешне отличить версию X5 M Manhart от обычного баварского кроссовера можно по наличию множества карбоновых накладок.

Передняя часть машины щеголяет специальным сплиттером, модернизированной радиаторной решеткой, а также вставками в воздухозаборники, тогда как корма может похвастать наличием эффектного диффузора, интегрированного в новый бампер, и спойлера, состоящего из двух частей.

Дополняют картину фирменные боковые юбки, изготовленные из углеволокна, а также массивные колесные диски Classic-Line с Y-образными спицами.

Обновление интерьера включило в себя появление внутри кроссовера новых ковриков с логотипами ателье, а также карбоновых накладок и лепестков переключения передач.

Для того, чтобы улучшенная внешность соответствовала возможностям кроссовера, 4,4-литровый битурбированный V8 оригинального X5 M за счет блока управления Manhart MHTronic удалось «форсировать» со стоковых 625 л.с. до 730 «сил» и 900 Нм. Выхлопную систему изготовили из нержавеющей стали и дополнили клапанным управлением.

Со стороны шасси доработки включили в себя появление у X5 M фирменных амортизаторов от KW Suspensions, позволяющих регулировать клиренс, а также обеспечивающих оптимальную динамику во время движения.

Цена и динамические характеристики Manhart MHX5 700 Dravit Grey пока не раскрываются.