Популярный кроссовер Hyundai Creta станет электромобилем: первые фото без камуфляжа

О том, что корейский бестселлер Hyundai Creta готовится превратиться в электрокар, стало известно еще в начале этого года, когда на тесты выехали сильно замаскированные прототипы таких кроссоверов. Позже в «Хендэ» подтвердили эту информацию и даже назвали предварительную дату их дебюта – 2025-й год. А теперь электрические «Креты» впервые попались в ходе испытаний без камуфляжа.

Тестовые Creta EV были замечены очевидцами во время их обкатки на автомагистрали Ченнаи-Бангалор в Индии. Вот что пишет автор фотографий одного из таких кроссоверов:

«Вчера видел Creta Electric без камуфляжа по пути домой. У нее не было выхлопа и радиатора. Машина ехала довольно быстро».

Кроме того, по словам мужчины, заметившего электрическую «Крету» на трассе, бампера этого автомобиля имели немного иной оттенок по сравнению с кузовом.

Судя по всему, сейчас Creta EV испытывается в так называемом виде «тестовый мул», который во многом идентичен актуальному бензиновому кроссоверу. Впрочем, скорее всего, к моменту запуска машины в продажу ее дизайн подвергнется пересмотру, оказавшись близким к рендеру на заглавном изображении.

О технической стороне кроссовера пока мало что известно. Тем не менее одно сейчас можно сказать точно – тяговую батарею и электромотор Creta EV гарантированно позаимствует у модели Kona EV.

Она, напомним, оснащается синхронным электрическим двигателем мощностью 100 кВт (136 лошадиных сил и 359 Нм), а также литий-ионным аккумулятором на 39,2 кВт/ч. Последний обеспечивает кроссоверу запас хода около 450 километров.