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В России появились новые корейские кроссоверы за 1,8 миллиона рублей

Их ввозят в страну по "серой" схеме некоторые автосалоны

Текст: Алексей Шмидт
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Считается, что альтернативы китайским «паркетникам» в бюджете от 1,8 до 2 миллионов рублей в России сейчас нет. Однако это не совсем так. Множество дилеров, появившихся за последний год, специализируются на ввозе машин по параллельному импорту. И порой привозят машины, которые можно купить по цене «китайцев».

Одним из таких автомобилей является кроссовер Hyundai Bayon. Объявления о продаже корейских «паркетников» 2023 года выпуска Daily-Motor.Ru обнаружил в ходе мониторинга крупнейших отечественных классифайдов.

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Заявлено, что машина ввезена так называемым «серым» методом, когда сам автопроизводитель в этой схеме не участвует. Из какой страны к нам поступает Bayon не указано, но, скорее всего, из Казахстана, где в конце лета 2022 года наладили их производство. 

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Речь идет о машинах с 1,4-литровым атмосферным бензиновым двигателем MPI мощностью 100 лошадиных сил, агрегатированных автоматической коробкой передач. С таким набором с места до первой «сотни» корейский «паркетник», построенный на базе хэтчбека i20, разгоняется за 13,1-секунды, а его максимальная скорость составляет 176 км/ч.

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Цены на кроссоверы Hyundai Bayon 2023 года выпуска начинаются с отметки в 1 миллион 835 тысяч рублей и доходят до 2 миллионов 400 тысяч в зависимости от комплектации и оснащения. 

Источник:Авито

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