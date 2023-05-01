Mansory доработал Mercedes G-Class: теперь он лучше подходит для пустыни

Немецкое тюнинг-ателье Mansory, периодически выпускающее пакеты доработок для дорогих автомобилей, подготовило новый проект. Он основан на базе Mercedes G-Class и призван сделать из него самую подходящую машину для арабских шейхов, периодически устраивающих гонки по пустыне.

Машина получила название «Desert Sand» (песок пустыни) и выделяется необычным цветом кузова, который должен сливаться с пустынными дюнами.

Помимо нетривиальной схемы окраски этот G 63 AMG оснащен множеством фирменных деталей от ателье, включая новую радиаторную решетку, бампер из углеволокна, светодиодные дневные ходовые огни и новые воздухозаборники из карбона.

Но, пожалуй, самым значительным изменением передней части внедорожника стало появление у него другого капота. Его изготовили из легкого кованого углеродного волокна и дополнили светодиодными фонарями на крыше, которые заключили в карбоновый кожух.

Сзади машине достался большой спойлер, а также кованая карбоновая крышка «запаски» и новый бампер.

Венчать общую картину призваны совершенно новые колесные диски, вдохновленные раллийными автомобилями, а также специальные арки и набор боковых подножек.

Не обошли доработки и салон автомобиля. Внутри внедорожника использовали отделку из светло-коричневой кожи, а также перенесли кнопку запуска двигателя на потолок.

Что касается технических изменений, то они затронули двигатель. 4-литровый V8 с двойным «наддувом» тюнерам удалось форсировать до 900 лошадиных сил, что позволяет «пустынному» G 63 AMG разгоняться с места до 100 км/ч всего за 3,3-секунды.