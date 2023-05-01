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В Россию начали возить другой Kia Sportage

Он сильно отличается от того, к которому мы привыкли

Текст: Алексей Шмидт
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Список моделей на российском рынке, которые ввозят по параллельному импорту, вновь расширился. Причем автомобилем, который к нам изначально приехать не должен был. Машину ввозят из Китая, где и налажено ее производство. 

Речь идет о компактном кроссовере Kia Sportage Ace. Этот «паркетник» хоть и выглядит современно, пересекаясь по отдельным визуальным решениям с пятым поколением «Спортейджа», но технически является сильно устаревшим.

В его основе лежит третья генерация корейского бестселлера, которая сейчас представлена у нас только на вторичном рынке.

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Объявления о продаже альтернативного Kia Sportage, до недавнего времени доступного только в «Поднебесной», редакция Daily-Motor.Ru обнаружила в ходе регулярного мониторинга отечественных классифайдов. Машины ввозят в страну несколько дилеров, специализирующихся на «сером» импорте. 

Напомним, длина другого Kia Sportage составляет 4530 мм, ширина – 1850 мм, высота – 1700 мм, а размер его колесной базы равен 2640 мм. Таким образом, он немного компактнее представленного в РФ с прошлого года «Спортейджа» пятого поколения. 

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Автомобиль обладает собственным дизайном, характерной чертой которого является необычная передняя оптика, стыкующаяся с радиаторной решеткой в виде хромированных вертикальных ламелей, а также Г-образные задние фонари. 

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В Россию из Китая ввозят такие Sportage с 2-литровым бензиновым атмосферным двигателем, выдающим 161 лошадиную силу. Ассистирует ему 6-скоростная автоматическая трансмиссия. При этом привод может быть только передним (в Китае полноприводные машины не пользуются спросом).

Стоят альтернативные «Спортейджи» у нас, несмотря на устаревшее шасси, совсем недешево –  от 3 миллионов 149 тысяч рублей, что примерно соответствует цене параллельно импортированных кроссоверов актуального пятого поколения. 

Источник:Daily-Motor.Ru

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