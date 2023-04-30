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Самый «горячий» таксист в мире: бывшая звезда Playboy устроилась в Uber

Она возит клиентов сервиса на арендованной Tesla

Текст: Алиса Шашкова
0 Worlds hottest Uber driver says her customers are always surprised when she pulls up

Наннет Хаммонд, сделавшая успешную карьеру звезды журнала Playboy, недавно пережила тяжелый бракоразводный процесс, в ходе которого ее супруг отсудил у модели всё имущество. Вернуться на прежнюю работу, чтобы иметь средства на дальнейшую жизнь, 48-летняя женщина уже не могла из-за возраста, однако решение этой проблемы было найдено очень быстро.

Хаммонд подала заявку в Uber на роль таксиста, которая успешно была одобрена. Чтобы возить клиентов сервиса, экс-модель, потратившая на пластиковые операции более 350 тысяч фунтов стерлингов (около 35 миллионов рублей), взяла в аренду свой самый любимый автомобиль – Tesla. 

0 Worlds hott2est Uber driver says her customers are always surprised when she pulls up

В Сети уже окрестили Наннет самым «горячим» водителем такси в мире. По словам женщины, когда пассажиры садятся в ее машину, первое время они пребывают в растерянности. 

«Когда я подъезжаю и улыбаюсь своей жемчужно-белой улыбкой – это порой застает их врасплох», – делится бывшая модель в интервью DailyStar.

Свою новую работу женщина называет не только способом дохода, который благодаря порой высоким чаевым оказывается весьма неплохим, но еще и терапевтической процедурой, позволяющей общаться с людьми из разных социальных слоев. 

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По словам экс-модели, все пассажиры, которых она подвозила, были очень милыми и дружелюбными.

В разговоре с британскими журналистами Наннет Хаммонд дала совет компании Tesla: 

«Tesla сейчас выпускает автомобили в различных классах. Я думаю, им нужно задуматься о классе B – машинах для Барби».

Источник:Dailystar

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