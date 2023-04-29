Brabus прокачал самый быстрый «Гелендваген»: он стал еще мощнее и круче 

Буквально на днях ателье Brabus представило тюнинг-версию Mercedes-AMG GLS 63. Внедорожнику достался пакет доработок под названием 900 Superblack, превративший и без того быструю машину в практически в сумасшедший вседорожник. А теперь аналогичные изменения получил его более утилитарный родственник – G-Class.

В основе проекта модернизированного «Гелика» лежит его спортивная версия Mercedes-AMG G63. Машине досталось множество доработок с точки зрения производительности, а также ряд косметических изменений.

Начинаются перемены с механической части. 900 Superblack G-Class оснастили 4,5-литровым бензиновым V8 с двойным наддувом, мощность которого составляет 900 лошадиных сил и 1250 Нм. Это на 323 л.с. и 400 Нм больше, чем выдает обычный внедорожник.

Достигнуть столь внушительной прибавки в производительности инженерам Brabus удалось за счет специально разработанных турбин и внесения ряда изменений в электронный блок управления двигателем.

Для того, чтобы машина не только быстро ехала, но еще и потрясающе звучала, для нее подготовили оригинальную выхлопную систему с карбоновыми патрубками.

Дополнили картину специальные спиральные пружины, позволяющие регулировать клиренс внедорожника в пределах 45 мм, огромные 24-дюймовые кованые колесные диски, новый капот с большими воздухозаборниками, другая радиаторная решетка, светодиодные полосы на крыше, широкий обвес с продвинутой вентиляцией и логотипы Brabus.

В салоне машины появилась ромбовидная стеганая фирменная обивка с теснёнными метками «77», намекающими на год основания ателье, а также накладки из углеволокна, алюминиевые педали и набор карбоновых подрулевых лепестков.

В Brabus заявляют, что после всех доработок их версия «Гелендвагена» способна разгоняться с места до 100 км/ч всего за 3,7-секунды, что на 0,2-секунды быстрее, чем это делает стандартный AMG G63. Максимальная скорость внедорожника составляет 280 километров в час.