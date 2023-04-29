На продажу в России выставили редкий советский лимузин ЗИС-110

На продажу в Краснодаре выставили очень редкий автомобиль по сегодняшним временам – советский ЗИС-110. Машина сошла с конвейера в 1955 году, то есть за три года до того, как выпуск таких представительских лимузинов был свернут.

Судя по фотографиям, опубликованным на одном из крупнейших отечественных классифайдов, за долгие годы машина сохранилась весьма неплохо. Впрочем, полноценно оценить состояние ее кузова сложно из-за того, что на снимках он был сильно загрязнен.

Тем не менее сам продавец утверждает, что его ЗИС-110 находится в хорошем состоянии, однако все же требует косметического ремонта.

Более того, по словам нынешнего владельца машины автомобиль сохранил все оригинальные компоненты, включая двигатель, коробку передач, рессоры и раму. А недавно пережил ремонт подвески.

Приводит в движение черный ЗИС-110 6-литровый бензиновый мотор, выдающий 140 лошадиных сил. Связку ему составляет 3-скоростная механическая трансмиссия. Одной из главных «фишек» таких машин было наличие в их оснащении радиомагнитолы и гидравлических стеклоподъемников.

Продавец собирается выручить за редкий советский лимузин 5 миллионов 800 тысяч рублей, что по нынешним временам для такого автомобиля является весьма невысокой ценой.

Для сравнения, в 2021 году в Твери продавали аналогичный ЗИС, но 1950 года выпуска и в чуть лучшем состоянии. Машина стоила ни много ни мало 30 миллионов рублей.