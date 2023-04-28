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Lada Granta в опасности: до России доехали новые Chevrolet Nexia с АКПП

Их оснащению "вазовский" бюджетник может только позавидовать

Текст: Алексей Шмидт

Очередной новинкой российского рынка в бюджетном сегменте стал седан американский автомобиль со среднеазиатской пропиской. Объявления о продаже новеньких 4-дверок 2023 года выпуска, ввезенных по параллельному импорту, редакция Daily-Motor.Ru обнаружила на крупнейших классифайдах страны. 

До весны 2022 года Chevrolet Nexia можно было купить в России без особых проблем, но теперь их ввозят «серые» дилеры из соседнего государства. 

Что интересно, ранее такие седаны собирали в Узбекистане на мощностях завода «UzAuto Motors», но в конце прошлого года завод принял решение перенести их выпуск в Казахстан для высвобождения мощностей для новых моделей. 

sedan chevrolet nexia 2023 v rossii

Приводит в движение все «Нексии», поступающие на наш рынок, 1,5-литровый мотор, выдающий 106 лошадиных сил. Связку ему составляет автоматическая трансмиссия. Именно она является одним из главных преимуществ Nexia перед его главным конкурентом – Lada Granta, у которой АКПП сейчас нет и в ближайшее время не появится. 

zadnyaya chast chevrolet nexia 2023

Утверждается, что это машины без эксплуатационного пробега с действующим электронным ПТС (так называемый ЭПТС). Их список оснащения включает в себя передние подушки безопасности, систему «ЭРА-ГЛОНАСС», кондиционер, электрические стеклоподъемники, центральный замок, иммобилайзер, бортовой компьютер и многое другое. 

salon chevrolet nexia 2023

Стоят новые «Нексии» с АКПП, ввезенные по параллельному импорту, от 1 миллиона 229 тысяч рублей. 

Источник:Daily-Motor.Ru

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