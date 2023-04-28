В Великобритании появится крошечный и дешевый электрокар с запасом хода 230 км

Британская марка MG, ныне принадлежащая концерну SAIC, представила на суд общественности новый компактный электромобиль под названием Comet. Выпуск машины наладят на мощностях совместного предприятия SAIC и General Motors в Индии, после чего «батарейная» модель отправится на экспорт в Великобританию.

MG Comet построен на базе знаменитого китайского бюджетного электрокара Wuling Air. Автомобилю достался необычный внешний облик, который, согласно заявлению компании, должен привлечь молодежную аудиторию.

Длина машины составляет всего 2974 мм, ширина – 1505 мм, а высота – 1640 мм. Так что по габаритам Comet близок к Smart.

Несмотря на то, что машина не может похвастать большими размерами, внутри нее предусмотрен 4-местный салон. Впрочем, на заднем ряду если кто и поместится, то только дети.

В салоне MG Comet все выполнено по традиционным для современного автопрома лекалам, включая наличие цифровой комбинации приборов и дисплея мультимедийной системы с поддержкой интерфейсов Apple CarPlay и Android Auto.

Уже в «базе» можно рассчитывать на вполне неплохое оснащение, включающее в себя: кондиционер, камеру заднего вида, датчик парковки сзади, а также две подушки безопасности и систему ABS. При этом опционально существует возможность выбора климатической системы и даже люка в крыше.

Приводит в движение MG Comet электрический двигатель мощностью 42 лошадиные силы. Связку ему составляет тяговый аккумулятор емкостью 17,3 кВт/ч. Благодаря небольшим размерам и, соответственно, низкому весу (масса машины равна всего 860 кг), дальнобойность электрокара на одном заряде достигает отметки в 230 километров.

Цена машины уже объявлена. За нее в Великобритании будут просить от 7 тысяч 800 фунтов стерлингов или 775 тысяч рублей.