Китайский аналог Suzuki Jimny получил дисплей на кузове в стиле Apple Watch

Baojun Yep является детищем совместного предприятия General Motors, а также китайских концернов SAIC и Wulling. Многие СМИ окрестили его копией знаменитого Suzuki Jimny, но на японский рамный внедорожник «поднебесный» кроссовер похож только внешне, тогда как технически это полностью разные автомобили.

Накануне СП, выпускающее этот «паркетник», продемонстрировало необычную особенность своей новинки.

Речь идет о наличии на кузове машины цифрового дисплея размером 300 на 256 мм, который закреплен в задней части автомобиля. Система получила название «Car-watch» и будет доступна исключительно в «топовых» вариантах кроссовера.

Благодаря ей водитель Baojun Yep сможет общаться с соседями по потоку, а также прохожими, передавая им различные сообщения, либо демонстрируя забавные картинки. По своему внешнему виду дисплей сильно напоминает дизайн смарт-часов Apple Watch.

По всей вероятности дисплей будет работать только тогда, когда автомобиль находится в статичном положении (к примеру, на парковке), поскольку подобные вещи могут отвлекать водителей на дороге и приводить к авариям.

Напомним, Baojun Yep имеет длину 3385 мм, ширину – 1685 мм, высоту – 1721 мм, а его размер колесной базы равен 2110 мм.

Приводит в движение машину электрический двигатель, установленный в передней части. Его мощность составляет 68 лошадиных сил и 140 Нм. Кроссовер способен разгоняться только до 100 км/ч, а показатель его дальнобойности на одном заряде равен 303 километрам.

В продажу на китайском рынке электромобиль поступит в середине 2023 года. Цена уже объявлена. За «паркетник» будут просить от 100 тысяч юаней или 1 миллион 175 тысяч рублей по нынешнему валютному курсу.