Классический Range Rover оснастили двигателем от Tesla: вот что получилось

Пока все дожидаются момента, когда Land Rover выпустит свою первую электрическую модель на базе Range Rover, некоторые энтузиасты проявляют гораздо больше расторопности, чем британский автопроизводитель. Одной из таких фирм является местное ателье «Inverted», которое накануне показало свой проект на базе классического двухдверного Range Rover.

Его главной особенностью является использование в качестве движущей силы электромоторов Tesla.

В систему входят синхронные электродвигатели мощностью 450 лошадиных сил и максимальным крутящим моментом 600 Нм, которыми комплектуется кроссовер Tesla Model Y.

Вместе с ними классический внедорожник получил батарею на 80 кВт/ч, а также новый масляный насос и дифференциал повышенного трения.

Примечательно, но ателье, ответственное за разработку автомобиля, решило сохранить оригинальные мосты Range Rover. В них внесены лишь небольшие изменения для того, чтобы выдерживать увеличенную мощность. С этой же целью тюнеры заменили во внедорожнике тормоза и подвеску.

Все работы в совокупности позволили Range Rover разгоняться с места до первой «сотни» всего за 5 секунд, а также проезжать на одном заряде до 320 километров. Пополнить батарею с 20% до 80% можно всего за 35 минут.

В «Inverted» решили не вносить никаких серьезных изменений в дизайн внедорожника. Единственной деталью, по которой можно отличить его внешне, стали только светодиодные фары.

Что касается интерьера, то в салоне на центральной консоли появилось всего пару новых кнопок, а на сиденьях была использована комбинированная отделка из ткани и кожи.