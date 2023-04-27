Honda выпустит конкурента Hyundai Creta: его назовут Elevate

Японский автопроизводитель Honda готовится расширить линейку SUV-моделей, которые он предлагает на рынках развивающихся стран. Предполагается, что новый кроссовер получит компактные размеры и навяжет конкуренцию таким моделям, как Hyundai Creta и Kia Seltos.

Подробностей о новинке пока немного, хотя премьера автомобиля состоится уже совсем скоро – этим летом. Кроссовер получит имя Elevate, которое было зарегистрировано в Индии еще в 2021-м.

В дизайне модели используют элементы экстерьеров таких моделей, как CR-V и HR-V, а построят автомобиль на базе седана City пятого поколения.

Если информация о платформе нового «паркетника» подтвердится, то под его капотом можно ожидать наличия как бензиновых двигателей, так и гибридных силовых установок. В базы для обоих вариантов выступит полуторалитровый 4-цилиндровый «атмосферник», выдающий 121 лошадиную силу и 145 Нм момента.

В первом случае это будет традиционный мотор, тогда как во втором его дополнят электрическим довеском. Трансмиссий на выбор окажется две – механика или вариатор CVT.

Список оснащения Honda Elevate должен включить в себя технологию ADAS с такими функциями, как: система предотвращения столкновений, система удержания машины в пределах полосы движения, адаптивный круиз-контроль и автоматический дальний свет. Кроме того, в арсенал модели войдут: камера кругового обзора, шесть подушек безопасности, система помощи при трогании с места и электронный стояночный тормоз.

Официальная премьера нового кроссовера Honda запланирована на июнь этого года. Продавать его будут как в Индии, так и на других рынках этого региона.