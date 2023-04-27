Раскрыты подробности о первом оригинальном «Москвиче» после возрождения

Завод «Москвич» сейчас, как известно, выпускает автомобили, которые носят его название только формально, являясь клонами китайских моделей (в частности, продукции фирмы JAC). Однако в перспективе у российского предприятия должны появиться и собственные разработки. Об одной из них накануне появилась первая информация.

Разумеется, все новые проекты Московского предприятия на данный момент проходят под грифом «секретно». Но иногда инсайдерам все же удается разузнать о них некоторые подробности.

Как сообщает авторитетный паблик в Telegram «Русский автомобиль», первой оригинальной разработкой «Москвича» после возрождения станет некий кроссовер. Его длина составит 4400 мм, ширина – 1850 мм, а высота – 1660 мм. Тип привода остается загадкой, но одно известно точно – это будет электромобиль.

Машине достанется среднестатистический дизайн с пятью дверьми, покатой линией крыши, узкой L-образной оптикой, 2-этажной радиаторной решеткой и скрытыми в кузове дверными ручками.

Помимо этой модели инженеры «Москвича» (большая часть из них ранее работала в российском подразделении Renault) готовят коммерческий квадрицикл с необычным дизайном и, скорее всего, одноместный. Его габариты будут следующими: 3660 в длину, 1700 мм в ширину и 1620 мм в высоту. Визуально машина окажется похожа на приплюснутый дальнобойный тягач с грузовой платформой.

По сведениям инсайдеров, к 1 июля на «Москвиче» подготовят кузовные макеты будущих моделей, но без четких деталей интерьеров.

Когда оба автомобиля встанут на конвейер пока неизвестно. Впрочем, учитывая, что проекты находятся только на начальных стадиях реализации, произойдет это явно не в ближайшие годы.