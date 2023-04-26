Hyundai Ioniq 5 научили парковаться в режиме «краба»: видео

Компания Hyundai продемонстрировала на видео новую технологию рулевого управления под названием e-Corner System. Ее автором является дочерняя фирма Mobis. Систему установили на новый электрокар Ioniq 5, научив его парковаться даже в самых узких местах.

В опубликованном видеоролике «батарейная» корейская модель едет в режиме «крабовая походка», двигаясь колесами, вывернутыми на 90 градусов в сторону.

Кроме того, показан так называемый режим «нулевой поворот», когда колеса автомобиля поворачиваются под разными углами, тем самым позволяя осуществить разворот на месте.

Он интересен тем, что позволяет избежать ситуаций, когда машина оказывается заперта в тупиковом переулке и автомобилю необходимо выехать обратно. Благодаря этой технологии у водителя нет необходимости сдавать назад, поскольку машина способна развернуться на месте на 180 градусов и выехать из этой улицы передом.

По мнению Hyundai, успешная демонстрация работы этой системы в реальных условиях позволит обнаружить все ее недостатки, чтобы впоследствии их устранить, а также установить ее на другие модели корейской марки.

Вместе с тем, компания утверждает, что останавливаться на этой инновационной технологии не собирается. Сейчас инженеры корейского автопроизводителя работают над новыми системами, которые должны в корне поменять мнение о возможностях рулевого управления и системы торможения в автомобилях.