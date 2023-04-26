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Hyundai Ioniq 5 научили парковаться в режиме «краба»: видео

Машину испытали на полигоне в Пусане

Текст: Алиса Шашкова
hyundai ioniq 5 prototype with e corner system performing zero turn

Компания Hyundai продемонстрировала на видео новую технологию рулевого управления под названием e-Corner System. Ее автором является дочерняя фирма Mobis. Систему установили на новый электрокар Ioniq 5, научив его парковаться даже в самых узких местах.

В опубликованном видеоролике «батарейная» корейская модель едет в режиме «крабовая походка», двигаясь колесами, вывернутыми на 90 градусов в сторону. 

Кроме того, показан так называемый режим «нулевой поворот», когда колеса автомобиля поворачиваются под разными углами, тем самым позволяя осуществить разворот на месте. 

hyundai ioniq 5 prototype with e corner system performing pivot turn

Он интересен тем, что позволяет избежать ситуаций, когда машина оказывается заперта в тупиковом переулке и автомобилю необходимо выехать обратно. Благодаря этой технологии у водителя нет необходимости сдавать назад, поскольку машина способна развернуться на месте на 180 градусов и выехать из этой улицы передом.

По мнению Hyundai, успешная демонстрация работы этой системы в реальных условиях позволит обнаружить все ее недостатки, чтобы впоследствии их устранить, а также установить ее на другие модели корейской марки. 

Вместе с тем, компания утверждает, что останавливаться на этой инновационной технологии не собирается. Сейчас инженеры корейского автопроизводителя работают над новыми системами, которые должны в корне поменять мнение о возможностях рулевого управления и системы торможения в автомобилях. 

Источник:Insideevs

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