Skoda выпустит новый компактный электрический кроссовер: первое изображение

Skoda анонсировала дебют нового электрического кроссовера начального уровня, дебют которого состоится в 2025 году. Автомобиль войдет в шестерку новинок чехов, которые будут представлены до 2026 года. Подробностей о нем пока крайне мало, но как будет выглядеть «батарейный» паркетник плюс-минус известно. Своим видением проекта поделились в британской прессе.

Судя по рендеру, основанному на фирменных скетчах, новинка получит компактные и «дутые» пропорции. Спереди машины установят необычные фары в форме бумерангов, объединенные фальш-радиаторной решеткой в виде пластовой глянцевой вставки, а также бампер с ячеистой и выкрашенной в серебристый цвет «губой».

Капот будет иметь характерную ложбинку по центру, в которой расположится буквенное название марки. А дополнит общую картину широкий обвес из неокрашенного пластика.

В основу новинки должна лечь модульная платформе MEB Entry от материнской компании Volkswagen. Полностью электрический кроссовер Skoda будет иметь длину около 4,1-метра, тем самым оказавшись немного компактнее уже представленного на рынке «паркетника» Kamiq.

Предполагается, что приводить в движение новую модель будет один электромотор, установленный спереди. Его мощность составит 233 лошадиные силы. В качестве тяговой батареи выступит аккумулятор с двумя вариантами емкости – 38 и 56 кВт/ч. Максимальная дальнобойность кроссовера на одном заряде составит 450 километров.

Что касается порядка цен, то за электрический SUV будут просить около 22 тысяч фунтов стерлингов или 2 миллиона 230 тысяч рублей по нынешнему курсу.