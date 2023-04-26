ДомойАвтоновости сегодняSkoda выпустит новый компактный электрический кроссовер: первое изображение

Skoda выпустит новый компактный электрический кроссовер: первое изображение

Он будет стоить около 2,2 миллиона рублей

Текст: Алексей Шмидт
Копия Skoda small SUV render 2023 1

Skoda анонсировала дебют нового электрического кроссовера начального уровня, дебют которого состоится в 2025 году. Автомобиль войдет в шестерку новинок чехов, которые будут представлены до 2026 года. Подробностей о нем пока крайне мало, но как будет выглядеть «батарейный» паркетник плюс-минус известно. Своим видением проекта поделились в британской прессе.

Skoda small SUV sculptures 5

Судя по рендеру, основанному на фирменных скетчах, новинка получит компактные и «дутые» пропорции. Спереди машины установят необычные фары в форме бумерангов, объединенные фальш-радиаторной решеткой в виде пластовой глянцевой вставки, а также бампер с ячеистой и выкрашенной в серебристый цвет «губой».

Капот будет иметь характерную ложбинку по центру, в которой расположится буквенное название марки. А дополнит общую картину широкий обвес из неокрашенного пластика.

Skoda small SUV render 2023

В основу новинки должна лечь модульная платформе MEB Entry от материнской компании Volkswagen. Полностью электрический кроссовер Skoda будет иметь длину около 4,1-метра, тем самым оказавшись немного компактнее уже представленного на рынке «паркетника» Kamiq.

Skoda small SUV sculptures 7

Предполагается, что приводить в движение новую модель будет один электромотор, установленный спереди. Его мощность составит 233 лошадиные силы. В качестве тяговой батареи выступит аккумулятор с двумя вариантами емкости – 38 и 56 кВт/ч. Максимальная дальнобойность кроссовера на одном заряде составит 450 километров.

Что касается порядка цен, то за электрический SUV будут просить около 22 тысяч фунтов стерлингов или 2 миллиона 230 тысяч рублей по нынешнему курсу. 

Источник:AutoExpress
Фото:Avarvarii

Интересное по теме:

КОММЕНТАРИИ

Пожалуйста, введите ваш комментарий!
пожалуйста, введите ваше имя здесь

Рекомендуем:

© Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+