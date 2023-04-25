Раскрыт очень надежный кроссовер с почти вечной АКПП

Классические гидротрансформаторные коробки передач зарекомендовали себя как самые надежные автоматические трансмиссии в сравнении с теми же «роботами» и вариаторами. Впрочем, даже среди них существуют как менее, так и более удачные модели.

Эксперты назвали кроссовер с одной из самых долговечных АКПП на рынке, способной «пробежать» более 300 тысяч километров. Стоит такой автомобиль по нынешним меркам не так и дорого – а именно до полутора миллионов рублей. За эти деньги сейчас сложно купить даже Lada Vesta.

Речь идет о «паркетнике» Ford Kuga. В обозначенном бюджете можно рассчитывать на машину 2015-2016 годов выпуска.

К этому времени инженеры американской компании избавились практически от всех «болячек» с капризными моторами этой модели.

Как отмечают журналисты издания «За Рулем», связку любому двигателю в таких «Кугах» составляет автоматическая коробка передач с индексом 6F35, получившая известность среди «фордоводов» за счет своей беспроблемности.

А все благодаря тому, что запас прочности этой трансмиссии позволяет ей «переваривать» крутящий момент до 380 Нм.

Разумеется, прожить до 300-350 тысяч километров этому «автомату» одна грамотно реализованная механическая часть не поможет. Обязательным условием для отсутствия поломок будет периодическое обслуживание, включая по крайней мере частичную замену трансмиссионной жидкости раз в 60 тысяч километров.