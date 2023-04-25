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На продажу выставили ГАЗ-13 «Чайка» с историей: на ней ездили в ЦК КАЗ ССР

За автомобиль планируют выручить 3 миллиона 500 тысяч рублей

Текст: Михаил Романченко
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На одном из крупнейших классифайдов страны выставили на продажу знаменитый советский автомобиль ГАЗ-13 «Чайка», но непростой, а с богатой историей. Этот автомобиль использовался для перевозки членов Центрального комитета Компартии Казахской ССР.

Машина 1973 года, несмотря на свой почтенный возраст, находится в оригинальном состоянии. Автомобиль хорошо сохранился как внешне, так и технически. 

Объявление о продаже номенклатурной «Чайки» опубликовал владелец автомобиля из Казахстана. Согласно информации, заключенной в описании к нему, машина находится в городе Алматы и во времена Советского Союза работала в ЦК Компартии КАЗ ССР.

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Советский лимузин оснащен 5,5-литровым бензиновым мотором, выдающим 195 лошадиных сил. Коробка передач – автоматическая, а привод – задний. 

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У автомобиля было три владельца, но ПТС при этом оригинальный. Пробег машины равен всего 24 тысячи километров.

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Стоит эта «Чайка» учитывая ее историю, состояние и пробег совсем недорого для такого автомобиля. Продавец собирается получить за нее 3 миллиона 500 тысяч рублей. 

Источник:Авито
Фото:Авито

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