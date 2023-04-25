Абсолютно новая Toyota Camry может выглядеть так: первые изображения

Не так давно Toyota сообщила о том, что планирует отказаться от модели Camry на японском рынке. Впрочем, это решение никак не скажется на других странах, где знаменитый седан D-класса продается огромными тиражами.

Уже известно, что новая генерация Camry находится в разработке и будет представлена уже в следующем году. Как будет выглядеть эта четырехдверка показали на первых рендерах.

Авторами изображений грядущего поколения Camry оказались компьютерные дизайнеры из ателье «Digimods Design». Автомобильные художники черпали вдохновение с экстерьера недавно пережившего серьезную модернизацию Toyota Prius, а также нового кросс-седана Toyota Crown.

Судя по рендерам, новая «Камри» получит пересмотренный дизайн с более строгими линиями кузова. Спереди седану достанется новая оптика сложной формы, объединённая между собой светящейся полосой, а также полностью другой бампер.

Интересный момент. У показанного на рендерах автомобиля как таковой нет радиаторной решетки, а воздухозаборник снизу выглядит очень компактным. Все это намекает на то, что в компании сделают выбор только в пользу бензино-электрических силовых установок.

Что касается кормы, то изменения в этой части кузова ждут также бампер. Помимо него радикально преобразится дизайн задних фонарей – они получат новую форму и будут состыкованы между собой светодиодной полосой, пронизывающей крышку багажника.

В основу нового поколения Camry должна лечь прежняя платформа TNGA-K. Никаких других подробностей о технической стороне автомобиля пока нет.

На конвейер седан встанет ближе к середине 2024 года, а уже спустя несколько месяцев поступит в продажу на мировых рынках (за исключением Японии).