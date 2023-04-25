В России продают «самый крутой джип в мире» от ГАЗ: он стоит почти 10 млн рублей

Этот внедорожник был создан отнюдь не для того, чтобы использовать в России, а для одной из компаний в ОАЭ (Объединенные Арабские Эмираты), которой по неведомой причине понадобились многоцелевые средства, по своему формату сопоставимые с американскими HMMWV (военной версией «Хаммеров»).

Речь идет об автомобиле «Тигр», разработанном ЗАО «Промышленные компьютерные технологии» (дочка ОАО ГАЗ). Один из таких экземпляров в версии без брони выставили на продажу в Москве.

Его нынешний владелец называет автомобиль «самым крутым джипом в мире», а также раскрывает список тех, кому он отлично подойдет: охотники, рыбаки и любители бездорожья.

Заявлено, что конкретно этот «ГАЗ Тигр» сошел с конвейера в 2011 году и является одной из 47 машин, выпущенных в облегченных 5-дверных кузовах без брони. Пробег вездехода равен всего 5 тысячам километров.

Приводит в движение машину дизельный 5,9-литровый двигатель мощностью 205 лошадиных сил, ассистирует которому механическая трансмиссия и система полного привода.

Цена автомобиля соответствует богатому описанию к объявлению. За внедорожник его владелец планирует выручить 9 миллионов 999 тысяч 999 рублей.