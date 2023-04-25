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Новый «чемпионский» Geely Coolray Cool оценили на родине в 1,2 миллиона рублей

Прием заказов на модернизированный кроссовер в Китае уже стартовал

Текст: Алиса Шашкова
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Компания Geely обновила кроссовер Coolray (в Китае его называют Binyue), добавив приставку к его имени Cool («крутой»), еще в прошлом году, но на автосалон в Шанхае привезла уже слегка модернизированную версию «паркетника» – Champion Edition 2023. Вместе с ней была раскрыта цена таких машин – от 103 тысяч 800 юаней или чуть более 1 миллиона 200 тысяч рублей по нынешнему курсу. 

Специальное исполнение Binyue Cool отличается от простого кроссовера наличием совершенно нового панорамного люка в крыше, а также водительского кресла с широким диапазоном электронных регулировок и большого спойлера сзади.

Кроме того, «чемпионскому» вседорожнику досталась модернизированная радиаторная решетка, имитация диффузора, интегрированная в бампер, и четыре выхлопных патрубка. 

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Длина кроссовера составляет 4380 мм, ширина – 1800 мм, высота – 1609 мм, а размер колесной базы равен 2600 мм. 

Внутри Coolray Cool в «чемпионской» версии появился светло-зеленый декор на передней панели, а также были установлены два дисплея диагональю 10,25 и 12,3-дюйма. Отдельно акцентируется внимание на доступности в таком варианте беспроводной зарядки для смартфонов с максимальной мощностью 15 Вт.

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Приводит в движение модернизированный компактный кроссовер Geely в варианте Champion Edition 2023 полуторалитровый бензиновый «наддувный» двигатель, выдающий 181 лошадиную силу. Связку ему составляет семискоростной «робот» и система переднего привода.

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В России, напомним, пока продолжают продавать дорестайлинговый Geely Coolray. Стоят такие машины от 2 миллионов 299 тысяч 990 рублей. 

Источник:Carnewschina

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