«АвтоВАЗ» выпустил первые Lada Vesta NG SW с двигателем 1,8 и вариатором

Компания «АвтоВАЗ» продолжает работать над расширением вариантов семейства Lada Vesta NG. Накануне с конвейера завода в Тольятти сошли несколько экземпляров таких «Вест», оснащенных связкой из 1,8-литрового 122-сильного двигателя и вариатора. Коробка какой фирмы установлена в этих автомобилях пока неизвестно, но, скорее всего, речь идет об одной из китайских трансмиссий.

Напомним, ранее «Весты» комплектовались японским вариатором фирмы Jatco.

Как пишет автор инсайдерского сообщества «Avtograd News», в таком варианте завод в Тольятти выпустил два универсала, окрашенных в белый и темно-коричневый цвет. С первым автомобилем проблем не зафиксировали и ему удалось успешно пройти всю технологическую цепочку, однако со вторым пришлось повозиться.

Впоследствии этот автомобиль привели в комплектное состояние не на конвейере, а уже вручную.

Ранее «АвтоВАЗ» успел выпустить еще одну «Веста NG» с вариатором, но в кузове седан. 2-педальная 4-дверная версия «вазовского» флагмана была отправлена на комплексные испытания, в рамках которых планировалось выявить и устранить все ее недостатки.

В продажу новая Lada Vesta с вариаторной коробкой передач в этом году не поступит. Ее появления ожидают в начале-середине 2024 года.