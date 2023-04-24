В России появился самый маленький и экономичный кроссовер Toyota

Официальная премьера этой модели состоялась в 2021 году, а уже в 2022-м небольшой «паркетник» отправился покорять рынки развивающихся стран, где сразу завоевал высокую популярность среди покупателей.

Речь идет о модели Toyota Aygo X. Длина этой машины составляет всего 3700 мм, ширина – 1740 мм, а высота 1510 мм. Дорожный просвет равен всего 150 мм, но за счет короткой базы даже он является вполне неплохим показателем.

Привод Aygo X может быть только передним, так что рассчитывать на то, что на этой машине удастся покорять просторы российского бездорожья, не приходится. Впрочем, это не подразумевает и сам формат автомобиля.

В Россию такие машины ввозят параллельным импортом ряд дилеров. Все объявления о продаже Aygo X, которые удалось обнаружить редакции Daily-Motor.Ru в ходе регулярного мониторинга крупнейших отечественных классифайдов, касались машин 2022 года выпуска с 1-литровым бензиновым 75-сильным мотором и вариатором.

Согласно оценке британского журнала «What Car», средний расход этого двигателя равен 4,5-литрам на 100 км.

Что до цен, то несмотря на компактные размеры и статус бюджетника Aygo X оценили в России почти в 2 миллиона 200 тысяч рублей, что эквивалентно стоимости большинства китайских компакт-кроссоверов с полным приводом.