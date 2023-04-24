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«Китайская Чайка»: что известно о самом дешевом электрокаре BYD, который может приехать в Россию

Поставки компактного электрического хэтчбека могут начать, используя схему параллельного импорта

Текст: Алексей Шмидт
BYD Seagull EV Range

Китайский автопроизводитель BYD представил в Шанхае свой новый субкомпактный электрический хэтчбек, получивший название Seagull (в переводе с английского «Чайка»). Прием заказов на автомобиль уже стартовал. За машину просят от 78 тысяч 800 юаней или около 930 тысяч рублей, что делает ее самым доступным электромобилем в линейке «поднебесной» марки.

Seagull присоединился к компактной 5-дверке Dolphin и седану Seal в линейке Ocean, собрав в первые сутки с момента открытия предзаказов более 10 тысяч заявок, установив своеобразный рекорд по этому показателю на фоне родственников по семейству.

BYD Seagull EV

«Китайская Чайка» основана на электрической платформе 3.0, которая ранее легла в основу моделей Dolphin и Seal. Приводит в движение машину электромотор на 55 кВт или 74 лошадиные силы.

Вариантов тяговых батарей может быть две – на 30 кВт/ч и 38 кВт/ч. Первая обеспечивает Seagull запас хода по циклу CLTC в 305 километров, а дальнобойность машины со второй достигает 405 километрам. 

Оба аккумуляторных блока поддерживают протокол быстрой зарядки постоянным током. Так что для того, чтобы пополнить батарею до 80 процентов, в среднем уходит 30 минут.

BYD Seagull EV Specs

BYD Seagull – это малолитражный хэтчбек длиной 3780 мм, шириной – 1715 мм, высотой – 1540 мм. Его колесная база равна 2500 мм. Автомобиль обладает классическим для электромобиля китайской марки дизайном с отсутствием радиаторной решетки, раскосыми фарами и задними фонарями, объединенными между собой светодиодной полосой. 

BYD Seagull EV Interior

Внутри машины реализован причудливый интерьер с 2-цветной передней панелью и планшетом диагональю 12,8-дюймовым, возвышающимся над центральной консолью. Связку ему составляет 5-дюймовая цифровая комбинация приборов и слот для беспроводной зарядки смартфона.

Планов официальных поставок BYD Seagull в Россию пока нет, но, скорее всего, уже скоро такие машины начнут поступать на наш рынок по параллельному импорту. Но стоить, разумеется, будут гораздо дороже, чем у себя на родине.  

Источник:IndianCarNews

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