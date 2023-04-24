«Китайская Чайка»: что известно о самом дешевом электрокаре BYD, который может приехать в Россию

Китайский автопроизводитель BYD представил в Шанхае свой новый субкомпактный электрический хэтчбек, получивший название Seagull (в переводе с английского «Чайка»). Прием заказов на автомобиль уже стартовал. За машину просят от 78 тысяч 800 юаней или около 930 тысяч рублей, что делает ее самым доступным электромобилем в линейке «поднебесной» марки.

Seagull присоединился к компактной 5-дверке Dolphin и седану Seal в линейке Ocean, собрав в первые сутки с момента открытия предзаказов более 10 тысяч заявок, установив своеобразный рекорд по этому показателю на фоне родственников по семейству.

«Китайская Чайка» основана на электрической платформе 3.0, которая ранее легла в основу моделей Dolphin и Seal. Приводит в движение машину электромотор на 55 кВт или 74 лошадиные силы.

Вариантов тяговых батарей может быть две – на 30 кВт/ч и 38 кВт/ч. Первая обеспечивает Seagull запас хода по циклу CLTC в 305 километров, а дальнобойность машины со второй достигает 405 километрам.

Оба аккумуляторных блока поддерживают протокол быстрой зарядки постоянным током. Так что для того, чтобы пополнить батарею до 80 процентов, в среднем уходит 30 минут.

BYD Seagull – это малолитражный хэтчбек длиной 3780 мм, шириной – 1715 мм, высотой – 1540 мм. Его колесная база равна 2500 мм. Автомобиль обладает классическим для электромобиля китайской марки дизайном с отсутствием радиаторной решетки, раскосыми фарами и задними фонарями, объединенными между собой светодиодной полосой.

Внутри машины реализован причудливый интерьер с 2-цветной передней панелью и планшетом диагональю 12,8-дюймовым, возвышающимся над центральной консолью. Связку ему составляет 5-дюймовая цифровая комбинация приборов и слот для беспроводной зарядки смартфона.

Планов официальных поставок BYD Seagull в Россию пока нет, но, скорее всего, уже скоро такие машины начнут поступать на наш рынок по параллельному импорту. Но стоить, разумеется, будут гораздо дороже, чем у себя на родине.