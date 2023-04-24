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«Оживление мертвеца»: брошенный Passat B4 завели после 8 лет простоя

Известный своей надежностью универсал удалось оживить менее, чем за 20 минут

Текст: Алиса Шашкова
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Volkswagen Passat B4 – чрезвычайно популярная модель как в Европе, так и странах СНГ, куда их активно ввозили с начала 90-х. Неплохо сохранившиеся экземпляры этого автомобиля нередко встречаются и на российских дорогах. Особенно в версии универсал. Именно такую машину показали на YouTube-канале «Flexiny». 

«Пассат» белого цвета простаивал на открытом воздухе восемь лет, что сильно сказалось на его состоянии. Кузов машины местами начал покрываться глубокой ржавчиной и въевшейся грязью, а шины потеряли давление. 

Впрочем, техническая часть универсала достойно выдержала испытания временем, ведь блогерам удалось оживить двигатель машины без особых ухищрений, а также устроить автомобилю тест-драйв по полевым дорогам. Весь этот процесс показали в 20-минутном видео без единого слова.

Под капотом брошенного «Пассата» был установлен хорошо знакомый владельцам этой модели 1,8-литровый атмосферный бензиновый мотор, выдающий 90 лошадиных сил и 135 Нм. 

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При этом трансмиссия машины оказалась чуть более редкой – 4-скоростным «автоматом». Тогда как большинство предложений таких автомобилей на российском вторичном рынке предполагают наличие у них механической коробки передач.

Источник: Flexiny/YouTube

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