Обновленный Peugeot 2008 выехал на тесты: первые фотографии

Второе поколение кроссовера Peugeot 2008 дебютировало в 2019 году и с тех пор регулярно входило в ТОП-5 по продажам в Европе в своем сегменте наряду с «малолитражкой» 208. Однако с 2021 по 2022 год спрос на французский «паркетник» упал на 28%, что отбросило его в списке самых популярных SUV «Старого Света» с 5-го на 12-е место.

Это привело к тому, что Peugeot в срочном порядке работает над обновлением этой модели, которая явно не поспевает за конкурентами.

Судя по первым фотографиям прототипов 2008, которые недавно заметили в рамках испытаний на дорогах Европы, модернизация кроссовера сведется к небольшой «подтяжке» его передней и задней частей кузова.

В объективы фотошпионов попала базовая версия Peugeot 2008, о чем говорят наличие у нее стальных колесных дисков и галогенных фар.

Все изменения, разумеется, скрываются за плотным камуфляжем, но даже сквозь него можно рассмотреть более вертикальные клыки дневных ходовых огней, чем на предшественнике, а также радиаторную решетку с вертикальными ламелями вместо горизонтальных планок.

Что касается кормы, то в этой части кузова переработают заднюю дверь и бампер, а светодиодным фонарям сменят графику и сделают их более узкими.

Определенная часть перемен должна затронуть салон автомобиля, но, скорее всего, изменения внутри машины будут носить лишь эволюционный характер.

Кроссовер, построенный на платформе CMP, должен сохранить прежнюю линейку двигателей, которая с недавних пор включает в себя бензиновые моторы PureTech, дополненные технологией «мягкого гибрида». Их мощность составляет 100 и 136 лошадиных сил, а в качестве трансмиссии используется 6-диапазонный робот с двойным сцеплением.

В качестве альтернативы должны выступить уже устаревшие, но хорошо зарекомендовавшие себя 1,2-литровые 3-цилиндровые «наддувные» агрегаты.