В Россию привезли минивэн из Китая на базе знаменитой Mitsubishi Delica

Российский авторынок продолжает пополняться моделями, которые еще недавно на нем вряд ли бы появились. На этот раз до нас доехал грузопассажирский трансформер из Китая. В его основе лежит знаменитый японский вместительный вездеход.

Речь идет о модели компании Dongfeng под названием Lingzhi M5. Минивэн пережил модернизацию в 2021 году, так что до России добрался уже обновленный автомобиль. Его уникальной особенностью является платформа, заимствованная у легендарного четвертого поколения Mitsubishi Delica.

Машину 2022 года выпуска привез в Новосибирск из КНР «частник». Это автомобиль с пробегом около 100 километров и 7-местным салоном (в Китае доступны также 9-местные варианты Lingzhi M5 с габаритами 5135x1720x1970 мм).

Длина короткой версии минивэна составляет 4735 мм, ширина – 1720 мм, высота – 1955 мм, а размер колесной базы равен 2800 мм. Под капотом автомобиля установлен 1,6-литровый бензиновый атмосферный мотор, выдающий 122 лошадиные силы. Связку ему составляет пятискоростная «механика».

Несмотря на то, что технически это практически полноценный клон «четвертой» Mitsubishi Delica, системы полного привода в китайском Lingzhi M5 не предусмотрено.

Что касается цены, то за автомобиль продавец просит 1 миллион 980 тысяч рублей. Для сравнения, в «Поднебесной» такие минивэны носят статус бюджетных и стоят от 60 тысяч юаней, что чуть дороже 700 тысяч рублей по нынешнему курсу.